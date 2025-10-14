В Ульяновске задержали начальника угрозыска МВД

В Ульяновске силовики задержали начальника местного управления уголовного розыска МВД Сергея Дикамова. Об этом сообщает портал Ulnovosti со ссылкой на источники.

По данным журналистов, мужчину подозревают в получении взятки, а задержание проводили сотрудники полиции и ФСБ.

При этом отмечается, что именно после прихода Дикамова на пост полицейские активизировали борьбу с организованными преступными группировками в городе.

До этого стало известно, что бывший замначальника МВД Дагестана Руфат Исмаилов заявил, что не признает вину по делу о взятках за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала.

8 октября ФСБ задержала бывшего заместителя начальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева. Следствие считает, что мужчина получил взятку в виде 100 тонн асфальтного покрытия.