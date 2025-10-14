Профессиональные спасатели продолжат спасательную операцию в тайге под Красноярском, будут искать семью Усольцевых до последнего, рассказала в беседе с News.ru инфорганизатор поиска «Лизы Алерт» Ольга.

По ее словам, в случае необходимости поиски будут продолжаться и в зимний период, вплоть до обнаружения.

«Да, активная фаза поиска приостановлена, выполняются автономные задачи специально подготовленными людьми, альпинисты и тому подобное. Поиск не закрывается до нахождения», — разъяснила представитель организации.

В расследовании исчезновения Усольцевых появились новые данные, указывающие на возможное участие США

Напомним, что инцидент произошел 28 сентября в районе горы Буратинка. В поисках 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины и их пятилетней дочери Арины участвовали от 80 до 200 специалистов экстренных служб, добровольцев, военных. Были задействованы кинологи, операторы дронов, вертолет.

Ранее сибирский шаман Алексей Борисов сообщил, что останки пропавших в тайге Усольцевых через некоторое время случайно найдет кто-то из местных охотников или егерей.