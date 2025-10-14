Зампрокурора Белгородской области Смирнова подозревают в получении взятки

В Белгородской области задержан заместитель прокурора Смирнов. Как сообщили источники в правоохранительных органах агентству РИА Новости, причиной задержания стало подозрение в коррупции, а именно – получении взятки.

В конце сентября текущего года Дмитрий Смирнов занял пост заместителя прокурора Белгородской области. Уроженец 1987 года, он завершил обучение в Санкт-Петербургском университете МВД Российской Федерации в 2002 году, получив диплом по специальности «Юриспруденция».

Его профессиональный путь начался в Управлении внутренних дел России по Калининскому району города Санкт-Петербурга. В 2011 году он перешел на должность старшего следователя следственного отдела по Невскому району в петербургском Следственном комитете Российской Федерации, после чего начал карьеру в органах прокуратуры.

До своего назначения на должность заместителя прокурора Белгородской области, Смирнов занимал должность Всеволожского городского прокурора в Ленинградской области.