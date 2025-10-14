Четверо мужчин пытались изнасиловать студентку в университете

В Индии, в столичном университете Дели, произошел чудовищный инцидент, вновь всколыхнувший общество и вызвавший волну протестов. Четверо неизвестных напали на студентку прямо на территории учебного заведения, затащив ее на строительную площадку.

По данным телеканала NDTV, злоумышленники разорвали на девушке одежду и попытались ее изнасиловать. Жертве чудом удалось вырваться и бежать, после чего она обратилась в полицию.

Нападению предшествовала травля: в течение некоторого времени девушка получала электронные письма с требованиями оказать сексуальные услуги. После инцидента было возбуждено уголовное дело, под подозрением находятся несколько человек, в том числе охранник университета. Личности трех других нападавших пока не установлены.

Эта история получила резонанс не только из-за жестокости преступления, но и из-за реакции администрации. Как сообщают студенты, сотрудники вуза пытались скрыть произошедшее. Пострадавшей якобы посоветовали принять ванну, чтобы уничтожить улики, что вызвало законное возмущение.

Полицию и медиков вызвали лишь друзья девушки. В результате студенты вышли с требованием провести тщательное и прозрачное расследование, призвав к обеспечению реальной безопасности в стенах учебного заведения.