Зампрокурора российского региона задержали за взятку

В Белгороде задержали заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Смирнова задерживали сотрудники ФСБ и СКР. Известно, что он занял должность зампрокурора региона в конце сентября 2025 года. До этого он был городским прокурором во Всеволожске.

Ранее глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере.