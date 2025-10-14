Крупный пожар начался в автосервисе в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске загорелся автосервис. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

— В 14:24 по московскому времени поступило сообщение о возгорании в автосервисе по адресу: город Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 43, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели локализовали возгорание. Пожарные находятся на месте и продолжают тушение огня. По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.

До этого автосервис вспыхнул в подмосковной деревне Кощейково. Пламя распространилось на 150 квадратных метров. Сотрудники МЧС прибыли на место и потушили пожар. В ликвидации возгорания привлекли 20 пожарных, а также было задействовано четыре единицы техники.