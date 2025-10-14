Женщина, упавшая на пути в московском метро, скончалась

Женщина, упавшая на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, погибла. Ее вытащили на перрон, однако спасти пострадавшую не удалось.

© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Telegram-канале «МК»: срочные новости».

— Ее (пассажирку — прим. «ВМ») извлекли живой, но с серьезными травмами, а пассажирам пришлось пройти весь состав, чтобы выйти на платформу. Женщину спасти не удалось, — говорится в публикации.

Инцидент произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. В связи с падением женщины на пути движение поездов от «Таганской» до «Выхино» было приостановлено.

В начале октября один из пассажиров столичного метро оказался на путях на Кольцевой линии. Тогда также вынужденно увеличивали интервалы движения поездов. До этого из-за падения пассажира на пути некоторое время не ходили составы от станции «Автозаводская» до «Орехово» Замоскворецкой линии. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.