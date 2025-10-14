Российский фитнес-тренер снова попал под суд за демонстрацию члена школьнице

Фитнес-тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко, который отсидел срок за педофилию по делу «девочки на диване», снова судят по такой же статье в Краснодарском крае. По словам его адвоката Максима Синяпко, мужчина не признал свою вину и заявил, что его действия не так поняли, пишет Е1.RU.

Как рассказал адвокат подсудимого, инцидент произошел в Анапе: тренер захотел справить нужду и искал, где это можно сделать. Он зашел в подъезд за девочкой, увидел там между этажами пятилитровую канистру для поливания цветов, облегчился в нее и встряхнул половой член. В этот момент из квартиры вышла девочка, которая увидела его действия.

Мужчине грозит от 12 лет до пожизненного заключения. Однако в показаниях детей есть расхождения.

Сушко последовательно говорил, что не причастен, также он отказался от дачи показаний.

Но, по словам родственников девочек, обвиняемый менял показания несколько раз, а бутылки, про которую говорят, они на месте не видели.