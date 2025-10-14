Еле откачали: российская школьница оказалась в реанимации из-за вейпа

15-летняя девушка из Санкт-Петербурга попала в реанимацию после того, как покурила жидкость для вейпа, купленную в переходе. Как сообщает Telegram-канал Mash, у пострадавшей слезла кожа.

© РИА Новости

Подросток приобрела жидкость и парила весь день, а под вечер ее состояние стало ухудшаться. Сперва на лице, шее и груди появились высыпания, после стала чувствоваться боль в горле и рту. Она начала задыхаться, а от каждого прикосновения у нее слезала кожа.

Приехавшие медики подключили пациентку к ИВЛ и доставили в больницу с токсическим некролизом — она оказалась в реанимации. Девушка выжила, однако тело покрыто язвами от ран: теперь ей потребуется делать пластическую операцию.

Канал отмечает, что реакция на вейпы встречается у 10-15% потребителей. Пропиленгликоль, содержащийся в жидкости, часто становится причиной аллергии, глицерин вызывает сыпь, а ароматизаторы и никотин — зависимость.