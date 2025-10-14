Силовики задержали главу отделения Народного фронта Жильцова

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу нижегородского отделения Народного фронта Андрея Жильцова — он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.

© Вечерняя Москва

Силовики провели обыск в доме Жильцова, тогда же они изъяли все документы. С проверкой полиция пришла и в офис отделения «Народного фронта», а также организации «Нижегородская служба добровольцев».

В отношении руководителя возбудили уголовное дело, уточнили в публикации.

Жильцов встал во главе отделения ОНФ в прошлом году. До этого он являлся директором ресурсного отдела Дома народного единства и фонда «Защитники Отечества».

В этот же день имущество и другие активы бывшего главного кадровика Министерства обороны РФ генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц на 500 миллионов рублей арестовали.