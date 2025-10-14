В Москве кавказцы избили охранников ночного клуба

В Москве уроженцы Кавказа избили охранников ночного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Поводом к конфликту стало то, что кавказцев не впустили в клуб — они не прошли фейс-контроль. При этом канал утверждает, что уроженцы одной из республик юга России были пьяны.

Стороны решили выяснить отношения в формате поединка один на один. На представленных каналом кадрах видно, как один из кавказцев впечатывает оппонента в пол борцовским приемом.

Ранее в Москве произошла еще одна аналогичная ситуация. В отличие от нового случая, тогда мужчины с бородами решили выяснить отношения с охранниками прямо перед входом в одно из увеселительных заведений столицы. Драку сняли на видео.