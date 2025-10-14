Пьяный мигрант набросился с ножом на пассажиров Ярославского вокзала в Москве

Нетрезвый иностранец напал с ножом на пассажиров, находившихся в зале ожидания на Ярославском вокзале. Мигранта обезвредили двое мужчин.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщил «Московский комсомолец».

— Приезжий в алкогольном опьянении находился в зале ожидания №6. В какой-то момент он вытащил из сумки канцелярский нож и начал без видимых причин бросаться на людей. Двое мужчин принялись отнимать нож у неадеквата, — рассказали на сайте «МК».

Во время потасовки иностранец порезался сам. Впоследствии свидетели инцидента предложили агрессору салфетки, чтобы он мог вытереть кровь. Приехавшая на вокзал скорая доставила мигранта в больницу.

В конце мая другой нетрезвый мужчина ударил ножом москвича, находившегося на привокзальной площади Ленинградского вокзала. Пострадавшего госпитализировали, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.