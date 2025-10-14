Мужчина забил кулаками до смерти свою сожительницу в подмосковном общежитии

Житель подмосковного Одинцова поссорился со своей сожительницей и забил ее кулаками до смерти. Инцидент между возлюбленными произошел в комнате общежития.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По данным следствия, 10 октября 2025 года обвиняемый, находясь в комнате общежития в поселке Власиха, в ходе ссоры с сожительницей нанес ей несколько ударов в область живота. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Труп женщины обнаружили очевидцы. Они вызвали в общежитие сотрудников полиции, которые задержали мужчину. Правоохранители осмотрели место, где произошло убийство, допросили свидетелей и самого подозреваемого, который признал вину. Ему предъявили обвинение. Мужчине в ближайшее время изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Ранее жительница Москвы зарезала своего сожителя на фоне произошедшего между ними конфликта. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемую задержали. В итоге ее осудили на восемь лет.

Другой случай произошел в Люберцах, где женщина забила до смерти своего сожителя. В убийстве мужчины также участвовал знакомый злоумышленницы. Суд признал ее виновной и отправил за решетку на шесть лет.