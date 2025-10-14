В суд не поступали документы о выписке из психбольницы некрофила Москвина

В Ленинский районный суд Нижнего Новгорода не поступали документы о выписке из психиатрической больнице некрофила Анатолия Москвина, который делал кукол из трупов мертвых девочек.

Он продолжает находиться на принудительном лечении. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Постановлением Ленинского районного суда Нижнего Новгорода от 7 мая Москвину продлен срок применения принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на шесть месяцев. <…> Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Москвин скоро может оказаться на свободе. Это якобы связано с тем, что психиатрическая больница №2 направила соответствующие документы в суд. В медучреждении, по неподтвержденным данным, отдать Москвина под опеку родственников.

«Вечерняя Москва» пообщалась с психиатром, главврачом психиатрической клиники Василием Шуровым, который отметил, что некрофил вряд ли снова окажется на свободе. По мнению специалиста, медики не рискнут взять на себя ответственность выпустить такого пациента, так как у того уже сформировалась гиперфиксация на раскапывании могил.