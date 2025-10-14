Суд не получал документов о выписке из психбольницы некрополиста Москвина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода не получал документы из психиатрической больницы в отношении некрополиста Анатолия Москвина, хранившего дома мумифицированные трупы девочек. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

14 октября Telegram-канал Shot сообщил, что психиатрическая больница, где Москвин находится на принудительном лечении с 2012 года, подает документы в суд, чтобы выписать его.

"Постановлением Ленинского районного суда Нижнего Новгорода от 7 мая Москвину продлен срок применения принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на шесть месяцев. <…> Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в настоящее время Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении.

Ученый-некрополист Анатолий Москвин был осужден в 2012 году за надругательство над могилами и телами умерших. На протяжении длительного времени на территории Нижегородской и Московской областей он раскапывал могилы девочек, извлекал их тела и мумифицировал, после чего хранил у себя дома. При обыске в его квартире было найдено более 20 таких мумифицированных тел. Экспертиза признала Москвина невменяемым, он был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.