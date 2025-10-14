Суд разберется в деле сотрудников завода, оставивших 20 тысяч людей без воды

Суд рассмотрит дело пяти сотрудников завода, которые обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате их действий свыше 20 тысяч человек в Подольске остались без тепла и воды на протяжении 18 дней в январе прошлого года.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— 4 января 2024 года на предприятии, одним из видов деятельности которого является производство тепловой энергии, произошла крупная авария. В результате вплоть до 22 января 2024 года была прекращена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома, общеобразовательные школы, детские сады и другие социальные объекты на территории микрорайона Климовск города Подольска, что привело к нарушению условий жизнедеятельности более 20 тысяч человек, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых — бывшего генерального директора, главного инженера, начальника котельной и двух мастеров по эксплуатации этого предприятия. Также установлено, что сумма ущерба, причиненная бюджету Московской области, превысила 416 миллионов рублей. Кроме того, убытки понесла и местная администрация, которая занималась ликвидацией последствий этой аварии.

Ранее подобный коллапс произошел в Саратове. Там случилась авария на тепломагистрали, проходящей по проспекту 50 лет Октября. В связи с этим инцидентом без горячей воды и тепла остались более 24 тысяч человек, проживающих в 140 многоквартирных домах.