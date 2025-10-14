Сталкер на велосипеде напал с ножом на жену крупного казанского бизнесмена

В Казани возле гимназии № 94 на улице Восстания сталкер напал на жену известного бизнесмена. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает Baza.

Отмечается, что 34-летняя Ирина Ш. привезла дочку в школу на BMW X6 и уже собиралась уезжать, когда к зданию подъехал мужчина на электровелосипеде. Он подождал женщину у выхода и несколько раз ударил ее ножом в шею и грудь.

Очевидцы оказали пострадавшей первую помощь, после чего ее доставили в реанимацию, где она находится в тяжелом состоянии. Нападавшего сейчас разыскивает полиция.

Как уточняет Telegram-канал, пострадавшая является супругой предпринимателя Ивана Шевырева — представителя известной в Татарстане строительной династии, владеющего рядом компаний, занимающихся дорожными проектами.

Ранее стало известно о другой ситуации сталкинга: стражи порядка помогли студентке одного из вузов Москвы. Девушку преследовал бывший молодой человек. Его задержали. Правоохранители прибыли по вызову, который поступил из образовательного учреждения в Госпитальном переулке. Молодой человек, который ранее встречался с девушкой, хотел проникнуть на территорию вуза.

Осенью текущего года в Государственной думе появится новая версия законопроекта о сталкинге.