Сталкер на электровелосипеде изрезал жену российского бизнесмена

В Казани сталкер на электровелосипеде напал с ножом на 34-летнюю жену бизнесмена. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел около гимназии № 94 на улице Восстания. Женщина на BMW X6 привезла ребенка в школу, проводила и собиралась уезжать. В этот момент к зданию подъехал велосипедист, он припарковался, подкараулил потерпевшую и несколько раз ударил ее ножом в шею и грудь.

Женщине помогли прохожие. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивают. Отмечается, что жертва — жена коммерсанта, занимающегося строительством дорог и автомагистралей.

Ранее в Омске суд арестовал 57-летнего местного жителя, поджегшего супругу во время ссоры.