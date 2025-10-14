Москвич украл у посетителя отделения банка телефон за 100 тысяч рублей

Житель столицы украл чужой телефон у молодого человека, который случайно оставил коробку с гаджетом в банкомате на улице Барклая. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в одном из отделений банка на улице Барклая, воспользовавшись тем, что стоявший у соседнего банкомата молодой человек забыл на нем коробку с телефоном, и похитил ее. Когда 18-летний владелец гаджета вернулся, он обнаружил его пропажу и обратился в полицию, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители поймали злоумышленника. Он поведал полицейским, что успел продать телефон, а вырученные за него деньги потратил на себя. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Сотрудники полиции работают над поиском нового владельца похищенного смартфона.

Ранее другой мужчина воспользовался оплошностью жителя Подмосковья и украл у него более 30 тысяч рублей, которые он оставил в банкомате. Потерпевший покинул отделение в Москве, так как подумал, что прервал операцию. Однако мужчина, стоявший за ним, подошел к терминалу и забрал деньги. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.