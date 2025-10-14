Мужчину придавило лифтом в корпусе МГТУ имени Баумана в Москве

Мужчину, работавшего в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана, придавило лифтом. Инцидент произошел в корпусе на Рубцовской набережной. Пострадавший подает признаки жизни, но не может самостоятельно выбраться.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщил сотрудник оперативных служб города.

— Работника придавило лифтом на первом этаже учебно-лабораторного корпуса МГТУ на Рубцовской набережной, — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости.

На данный момент на место происшествия едут медики. Пока нет информации о том, что привело к падению лифта. Обстоятельства инцидента выяснят специалисты.

Ранее похожий случай произошел в многоквартирном доме в Красногорске. Там погиб 60-летний рабочий после того, как упал в шахту лифта. Он скончался на месте.