Суд отправил в СИЗО подростка, который зарезал в Шелехове девочку и девушку

В Шелехове суд избрал строгую меру пресечения для 14-летнего подростка, подозреваемого в жестоком двойном убийстве. По решению суда несовершеннолетний обвиняемый помещен в следственный изолятор на один месяц.

© Московский Комсомолец

Эта мера была применена в связи с тяжестью предъявленного ему обвинения и необходимостью обеспечения беспрепятственного расследования. Трагедия, потрясшая небольшой город, произошла вечером 12 октября в одном из многоквартирных домов 20-го квартала.

По данным следствия, конфликт между подростком и его 14-летней знакомой, возникший на почве ревности, перерос в жестокое нападение. Юноша с применением ножа нанес девочке множественные телесные повреждения.

На громкие звуки из своей квартиры вышла 23-летняя соседка, которая попыталась остановить расправу. Подросток набросился и на нее, нанеся ей также смертельные ранения. Обе пострадавшие были срочно доставлены врачами в реанимационное отделение районной больницы, но, несмотря на все усилия медиков, скончались от полученных травм.

Подозреваемый был задержан на следующий день, 13 октября. Ему было предъявлено официальное обвинение в совершении убийства двух лиц.

В ходе следственных действий подросток частично признал свою вину, однако мотивы и все обстоятельства произошедшего сейчас тщательно устанавливаются. Прокуратура города поддержала ходатайство следователей о заключении под стражу, и суд счел эти требования обоснованными. Правоохранительные органы продолжают работу по полному восстановлению картины преступления.