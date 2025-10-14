Невестку известного политика обнаружили мертвой на улице

Тело 64-летней Кэрри Ромни, невестки бывшего сенатора США от штата Юта и экс-кандидата в президенты Митта Ромни, было обнаружено в пятницу на улице в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом сообщает TMZ.

© Московский Комсомолец

Трагический инцидент произошел в районе Валенсия, где полиция нашла женщину без признаков жизни рядом с парковкой. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По предварительной информации, которую распространило местное бюро расследований, женщина могла выпасть из окна. В официальном заявлении властей подчеркивается, что видимых признаков насильственной смерти или свидетельств преступления на момент осмотра территории обнаружено не было.

Тем не менее, полиция продолжает тщательное расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Окончательные причины гибели Кэрри Ромни будут названы после проведения судебно-медицинской экспертизы. Семья Ромни пока не прокомментировала произошедшее.