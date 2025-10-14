В деле экс-судьи Момотова появились несовершеннолетние

Подростки занимались проституцией в сети отелей «Мартон» — именно эти заведения активно фигурируют в деле экс-судьи Виктора Момотова. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил прокурор в Останкинском суде.

© Вечерняя Москва

По данным ТАСС, представитель Генеральной прокуратуры на заседании по антикоррупционному иску Момотова ходатайствовал о приобщении материалов из дела о проституции.

— Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон». Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние, — цитируют прокурора в материале.

Несмотря на разбирательства, Момотов не явился в суд на заседание по делу об изъятии имущества. В суд явились только адвокаты экс-судьи.

10 октября Момотову стало внезапно плохо. В связи с этим его госпитализировали, поэтому он не попал на заседание суда по иску Генпрокуратуры России.