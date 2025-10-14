Бывших руководителей WorldSkills Russia обвиняют в хищении 38 миллионов рублей

Следствие предъявило обвинение бывшим руководителям WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова. Им инкриминируют хищение 38 миллионов рублей из средств, выделенных Минпросвещения РФ в качестве гранта.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в правоохранительных органах.

— WorldSkills Russia заключило соглашение с Минпросвещения РФ в январе 2022 года о выделении гранта в форме субсидии в размере более одного миллиарда 75 миллионов рублей. По версии стороны обвинения, обвиняемые похитили из них 38 миллионов рублей, которые были оформлены как премии сотрудникам, а на самом деле похищены, — передает слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

В конце июня прошлого года силовики задержали в столице Уразова и Мухаметзянова. Как полагает следствие, он совместно с несколькими сотрудниками ассоциации передавал Роструду ложную отчетность и присваивал субсидии от Минпросвещения. Позднее стало известно, какую сумму присвоили подозреваемые. Фигуранты похитили свыше 130 миллионов рублей. Эти деньги выделили из бюджета в рамках национального проекта «Демография».

Что известно о деятельности WorldSkills Russia и предполагаемой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».