Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на похищение бывшего супруга

Жительница Санкт-Петербурга заявила в региональный Следком о похищении бывшего мужа. Женщина сообщила о его местонахождении. По ее словам, экс-супруга удерживают в рехабе под Выборгом, передает портал 47news.

Заявительница рассказала о насильственном удержании отца ее троих детей в учреждении по лечению нарко- и алкозависимости. Она утверждает, что 41-летнего мужчину насильно вывезли из его собственной квартиры в Санкт-Петербурге еще в конце июня. Соседка видела, как его со связанными руками похитили неизвестные. Притом, что мужчина не имеет вредных привычек, настаивает бывшая жена.

Экс-супруга в конце сентября вместе с 14-летним сыном и друзьями мужа пыталась попасть в рехаб. Туда же вызвали полицию. Женщина считает, что в деле замешана сестра ее бывшего мужа, которая претендует на его квартиру в Питере.