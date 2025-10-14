Юноша в Петербурге расправился с одноклассником и попытался покончить с собой

В Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек напал на одноклассника и после этого попытался покончить с собой. По информации РЕН ТВ, для нападения он использовал нож и молоток.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что юноша заранее планировал преступление, но конкретной цели не имел. В соцсетях он публиковал записи о ненависти к миру.

Ранее молодой человек состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за драки, при этом психических отклонений у него не выявляли.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения. Подозреваемый задержан и находится под следствием, передает телеканал.

До этого девятиклассник зарезал 14-летнюю девочку и ее соседку в подъезде в Иркутской области. Убитая школьница оказалась бывшей девушкой нападавшего: пара рассталась за две недели до трагедии. Соседка же случайно попала «под горячую руку» школьника. Подозреваемый часто ссорился с родителями. Как произошло убийство, мотивы несовершеннолетнего, какое наказание ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».