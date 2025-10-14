Мигрант с канцелярским ножом напал на пассажиров Ярославского вокзала

Мигрант из Средней Азии с канцелярским ножом в руках устроил конфликт на Ярославском вокзале в понедельник. Дебошира своими силами скрутили посетители.

Как выяснил «МК», инцидент произошел около полуночи. Со слов очевидцев, приезжий в алкогольном опьянении находился в зале ожидания №6. В какой-то момент он вытащил из сумки канцелярский нож и начал без видимых причин бросаться на людей. Двое мужчин принялись отнимать нож у неадеквата. В ходе разборок мигрант немного порезал куртку одному из них и сам поранил себе кисть.

До приезда медиков посетители предложили дебоширу салфетки, чтобы остановить кровь. Выяснилось, что злодей травмировал себе большой палец, его отправили в больницу.