Девятиклассница в Приморье избила школьников

Сотрудники правоохранительных органов установили личность девятиклассницы, которая избила школьников в Приморском крае.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщил региональный главк МВД.

— Материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям потерпевших выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой в отношении несовершеннолетней и ее родителей будет принято законное решение согласно действующему законодательству, — написали в Telegram-канале МВД.

До этого мужчина, работающий продавцом на нелегальном рынке в Королеве, устроил драку со школьниками. Он напал на подростков с кулаками после их заявления, что торговец продает несвежие фрукты и овощи.

В конце сентября москвич, учащийся восьмого класса, избил двух девочек после конфликта в школе. Парень сломал несовершеннолетним носы. Конфликт между учениками начался с того, что подросток вылил на одну из пострадавших детское пюре.