Пьяная жительница Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине

Пьяная жительница Санкт-Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили региональные СМИ.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что 22-летняя девушка подняла с земли булыжник и кинула в прохожего. Пострадавший упал и не смог подняться самостоятельно — на место происшествия прибыла скорая помощь.

Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Пьяную девушку доставили в отделение полиции, передает 78.ru.

Ранее нетрезвый мужчина в одних трусах напал на пожилую женщину в столице, избил ее и похитил у нее телефон. Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители установили личность мужчины и задержали его в Большом Козловском переулке.

Также в Москве задержали мужчину, который напал на пенсионерку в подмосковном селе Ярополец из-за того, что она продала ему некачественную сметану. Злоумышленник избил потерпевшую и украл ее имущество, которое впоследствии сбыл.