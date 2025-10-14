В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Обломки беспилотников повредили один из объектов энергетики на территории Нижегородской области во время отражения ночной атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Он написал, что ночью на территории Нижегородской области отразили атака БПЛА. В результате падения обломков поврежден объект энергетики. Это привело к кратковременному отключению электроэнергии, добавил губернатор. "В настоящее время электроснабжение восстановлено", - сообщил Никитин.

Губернатор уточнил, что на месте инцидента работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших при атаке БПЛА нет.