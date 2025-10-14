Shot: Делавшего кукол из мертвых девочек некрофила хотят выписать из психбольницы
Нижегородского некрофила Анатолий Москвин, делавшего кукол из мертвых девочек, собираются выписать из психбольницы. Он может оказаться на свободе уже через месяц. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что психиатрическая больница № 2, куда его поместили на принудительное лечение в 2012 году, подает документы в суд, чтобы выписать пациента и передать его под опеку родственникам, поскольку он недееспособен.
Москвину диагностировали «шизофрению параноидальной формы». С годами его состояние сильно ухудшилось — сейчас он почти не ходит, речь стала замедленной, зрение упало, передает Telegram-канал.
Маньяк-душитель из Астрахани отправился на СВО
Однако еще в мае появилась информация, что Анатолию Москвину продлили срок содержания в психбольнице. Его задержали в 2011 году, когда в его квартире нашли более 20 мумифицированных детских тел, которые он годами выкапывал из могил. Как Москвин коллекционировал человеческие куклы и сможет ли он однажды выйти на свободу — в материале «Вечерней Москвы».