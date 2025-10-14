Юрист Игорь Голендухин рассказал, что блогершу Елену Блиновскую могут этапировать из столичного СИЗО «Печатники» в одну из двух исправительных колоний — ИК-5 в Можайске или ИК-3 в поселке Прибрежный Костромской области. Выбор учреждения будет зависеть от места регистрации осужденной, сообщил эксперт в беседе с kp.ru.

По словам Голендухина, колония под Костромой до этого отличалась относительно мягким режимом содержания, однако сейчас ее активно заполняют, что может негативно повлиять на условия содержания.

«Я там был в августе этого года. Колония сама по себе чистенькая, аккуратненькая», — подчеркнул правозащитник.

Юрист раскрыл, что в колониях женщины традиционно занимаются шитьем спецодежды, камуфляжа, униформы и работой в подсобном хозяйстве, где выращивают овощи. Некоторые заключенные трудятся по 12 часов в день, стремясь получить положительные характеристики для условно-досрочного освобождения.

Адвокат Сальникова: Блиновская уже имеет право просить о досрочном освобождении

Также Голендухин отметил, что в женских колониях, как и в мужских, существует своя иерархия, поэтому медийный образ Блиновской не гарантирует ей особого положения в заключении.

«В этой среде Елена Блиновская будет, мягко говоря, не в авторитете. Ее заслуги на воле там ничего не будут стоить. По сравнению со всем этим СИЗО «Печатники» будут казаться санаторием», — заявил он.

При этом администрация колонии может предложить Блиновской более комфортные условия — например, работу в библиотеке — в обмен на оказание «гуманитарной помощи» учреждению.