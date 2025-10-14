В деле о хищении денег у бойцов СВО могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле о хищении денег у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящем уголовном деле могут появиться и новые фигуранты», — сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

РИА: трое фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ

По версии следствия, фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похищали, вымогали и обманным способом получали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. Членами преступной группировки были сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышения цен на такси.

В аэропорту члены преступной группировки подыскивали бойцов СВО и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась, например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием.

По данному делу арестовано почти 30 человек.

Ранее в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево установили 50 потерпевших.