Военный суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян и Собчак

Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак в скором времени будет передано в военный суд Москвы для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой, и материалы будут направлены в суд. Предполагается, что рассматривать дело по существу будет 2-й Западный окружной суд.

Фигуранты дела, которым вменяются различные преступления в зависимости от степени их участия, не признают своей вины. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), разжигание ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Следствие утверждает, что обвиняемые готовили покушения на Симоньян и Собчак по заданию СБУ, а также совершали нападения на лиц азиатской внешности.

Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания учился в восьмом классе. К ним применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фигуранты утверждают, что их действия могли быть продиктованы хулиганскими побуждениями, но не планами покушений на журналистов.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают девушки.

