Автобус с пассажирами обстреляли в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском обстреляли автобус с пассажирами. Об этом пишет Amur Mash.

Маршрутное такси № 7 двигалось по микрорайону «Горизонт», когда в него попали несколько пуль, предположительно из пневматического оружия. Были разбиты два стекла. Информация о пострадавших уточняется.

Прошлой зимой уже случался похожий инцидент — тогда на проспекте Мира подросток устроил стрельбу. Его задержали только спустя месяц, а за хулиганство возбудили уголовное дело.

В Челябинске также обстреливали автобус с пассажирами.