Подростки спасли жизнь своему другу, отбив его от акулы

Акула укусила подростка, когда он рыбачил у островов Торресова пролива, сообщает ABC News.

Несчастный случай произошел в субботу, 11 октября, когда 14-летний подросток вместе с друзьями ловил рыбу с причала на острове Терсди на севере Австралии. Мальчик прыгнул в воду первым и был укушен акулой в туловище.

Подростки поняли, что их друг в беде, и немедленно бросились ему на помощь. Им удалось вытащить истекающего кровью мальчика на берег, однако он уже потерял много крови и получил опасные для жизни травмы живота и внутренних органов.

Сначала пострадавшего доставили в ближайшую больницу, а затем перевели в Таунсвилл для проведения экстренной операции. Мэр округа отметила, что друзья мальчика проявили «невероятную храбрость» и поблагодарила их за своевременное вмешательство. Представитель больницы Университета Таунсвилла сообщил, что подросток по-прежнему остается в критическом состоянии.