На Украине произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

Массовая драка между сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в балаклавах и гражданскими произошла в Тернополе на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, конфликт вспыхнул после того, как военкомы заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Позже он смог уехать, однако потасовка не закончилась. При этом люди скандировали «Позор» в адрес сотрудников ТЦК.

9 октября телеканал ICTV сообщил, что военкомы начали проверять отсрочки от мобилизации у школьных учителей в украинском городе Кременчуге. В материале уточнялось, что представители ТЦК в ходе проверок пытаются выяснить, действительно ли педагоги работают в образовательных учреждениях, а не числятся в них «для галочки».

8 октября сообщалось, что украинские военкомы начали дежурить у аптек для дальнейшей мобилизации граждан. Как сообщало ТАСС, ссылаясь на источник, также сотрудники ТЦК начали активно мобилизовывать граждан, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. По словам источника, военкомы тормозят перед ними свои автомобили, после чего «грузят в машину».

Ранее в Киеве мобилизовали мужа актрисы, которая играла в сериале с Зеленским.