На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

© KVERT ИВиС ДВО РАН

Выброс пепла зафиксировали в 9:30 по камчатскому времени (00:30 по московскому времени). Его шлейф протянулся на 33 километра в юго-западном направлении от вулкана. Активность Ключевского признали опасной для местных и международных авиаперевозок, в связи с чем был объявлен авиационный цветовой код «оранжевый».

В ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредили, что на пути пеплового шлейфа находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского муниципальных округов. На данный момент пеплопадов в них не наблюдается, однако их вероятность сохранится до 17 октября.

Напомним, что вулкан Ключевской активизировался после землетрясения на Камчатке 30 июля. В частности, 9 августа из него произошел пепловый выброс на высоту более 11,5 километров.