В дагестанском селе обнаружили три майнинг-фермы

В дагестанском селе Майданском обнаружили три незаконные майнинг-фермы. Об этом сообщает «Россети Северный Кавказ».

© Россети

Фермы были обнаружены во время рейдов. Одна из ферм была найдена на территории частного плодового сада — там были обнаружены 68 аппаратов для добычи криптовалюты, при этом владелец фермы установил на счетчик магнит, чтобы не платить за электричество. Ущерб от его действий оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Вторая майнинг-ферма была найдена в фермерском хозяйстве — ее владельцы протянули около 200 метров провода от ближайшей трансформаторной подстанции, благодаря чему похитили электроэнергии на сумму около 1 миллиона рублей. Третья ферма была обнаружена рядом со второй — на ее площади располагалось еще 23 аппарата для добычи цифровых активов.

Как уточнили в компании, подобные действия вредят надежности и качеству электроснабжения, поскольку создают дополнительную нагрузку на оборудование.

Ранее рынок криптовалют рухнул после заявления Трампа о пошлинах на Китайские товары.