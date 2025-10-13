Рабочий погиб в результате падения с высоты на северо-востоке Москвы

Рабочий погиб в результате падения с высоты шестого этажа на ул. Ботаническая. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На строительном объекте на ул. Ботаническая с высоты шестого этажа упал рабочий частной субподрядной организации. Мужчина 1990 года рождения погиб на месте», – говорится в сообщении.

Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.