В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем

В Черном море затонуло грузовое судно Eileen, экипаж которого состоял из граждан Украины. Об этом сообщает болгарское издание Maritime.

© @USNavyEurope/Twitter

Отмечается, что судно следовало из Турции на Украину. Оно пошло ко дню в 260 километрах от Варны. Причины катастрофы и обстоятельства крушения выясняются. Известно, что в своем сообщении члены экипажа заявили о «пробоине в борту».

На Eileen находились десять человек, все они являются гражданами Украины. Всех членов экипажа спасли. В операции участвовали Турция, Румыния и Болгария.