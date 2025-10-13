Россиянина жестоко избили за попытку познакомиться с девушкой на улице

В Тюмени мужчина попытался познакомиться с девушкой и попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

В городскую больницу за помощью обратился 39-летний местный житель с черепно-мозговой травмой и другими телесным повреждениями. Он пояснил, что стал жертвой уличного нападения, когда заговорил с девушкой, которая находилась в компании своего молодого человека. Пострадавший заявил, что просто подошел к ней и предложил познакомиться.

Однако спутник девушки агрессивно отреагировал на слова прохожего и принялся его избивать, нанося удары по лицу и телу. Подозреваемого задержали и отпустили под обязательство о явке. Против 21-летнего тюменца возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет колонии.