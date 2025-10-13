Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

На пляже популярного курорта в Европе купающиеся обнаружили сильно разложившееся человеческое тело. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

13 октября к побережью Кала-Мурады на острове Майорка, Испания, прибило человеческие останки. Спасатели вытащили труп без головы и нескольких конечностей из воды и передали его сотрудникам полиции.

Опознать личность лишенного жизни пловца не удалось. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что останки могут принадлежать беженцу, который не выжил во время затопления лодки с иммигрантами у берегов острова. На данный момент офицеры ждут результатов анализа ДНК.

Ранее туристы забрались на горы в Австралии и наткнулись на тела двух женщин. Выяснилось, что путешественницы приехали из Китая и не взяли в поход специальное оборудование.