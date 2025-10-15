Самолет из Уфы в Египет вынужденно приземлился в Минеральных Водах

В Международном аэропорту Минеральных Вод совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, летевший рейсом из Уфы на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

"Рейс Уфа - Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за ухудшения здоровья пассажира", - привели в агентстве слова собеседника.

В аэропорту Минеральных Вод больного встретили медики скорой помощи.

При этом самолет сразу после этого продолжил свой маршрут.