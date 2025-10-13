Пенсионерке из Ленобласти ампутировали руку после нападения коня

Пенсионерке ампутировали руку из-за травм, которые она получила в результате нападения коня в СНТ "Орбита" Ленинградской области. Об этом телеканалу "360" рассказала местная жительница.

По словам женщины, конь гулял без присмотра и нападал на жителей. Она уточнила, что у хозяина есть и другие животные, за которыми он не следит. Лошади и козы набрасываются на людей и портят имущество, также без намордников гуляют две его собаки.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что хозяин животного задержан. Правоохранители установили, что конь принадлежит 71-летнему мужчине, живущему по соседству с пострадавшей.

"Прибывшими полицейскими было установлено, что находящаяся на самовыгуле лошадь зашла на дачный участок к 67-летней местной жительнице. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю", – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что медведь напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшая была доставлена в больницу со скальпированными ранами и поврежденной кистью, спасти ее не удалось. После инцидента медведя отстрелили. Прокуратура Камчатского края начала комплексную проверку по факту трагедии.