28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября был зафиксирован сигнал мобильного телефона главы семьи, но это не помогло найти пропавших. Сейчас масштабные поиски Усольцевых прекращены, волонтеров вывезли из тайги.

Основная версия произошедшего — туристы потерялись в лесу, однако многие специалисты отмечают, что в ней есть много нестыковок. Главная из них, как опытные походники могли заблудиться в районе, который окружен населенными пунктами и имеет множество туристических маршрутов.

Все чаще в Сети всплывает предположение, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу, а сами сбежали за границу. Якобы Сергей не мог просто уехать из страны, так как обладал секретной информацией. Зачем бизнесмену с женой, дочкой и собакой бежать лесами не объясняется, зато аргументов в пользу этой теории все больше.

Волонтеры рассказали, как долго будут искать пропавших в тайге Усольцевых

Вызывает вопросы и видео, записанное Ириной перед походом. Кадры сняты 27 сентября, Усольцева в приподнятом настроении, с хорошим макияжем и улыбкой рассказывает о запланированном походе.

"Ночевать мы сегодня будем в домике-куполе с банькой, в таком диком месте. Вообще прям очень круто. Я прям предвкушаю, сейчас вот муж соберется", — делится Ирина.

Несколько раз туристка настойчиво повторяет, что изначально этот поход планировался только с мужем, но в последний момент 5-летняя Арина захотела пойти с родителями. То, что преодолеть придется 7 километров по тайге, Усольцевых не смутило.

"Ну где-то ее, понятно, что Сергей потащит на руках, где-то — на шее. Возьмем, может быть, рюкзак детский для нее. В общем у нас своя Тантра. Земная, друг с другом", — рассказывала Ирина.

Легкомысленное отношение к ребенку удивило пользователей Сети. Народ не верит, что мать не видела в таком путешествии опасности для ребенка. Также многие отмечают, что ролик Усольцевой выглядит словно каждое слово в нем отрепетировано — нет ни капли спонтанности, запинок. Ирина четко обозначает маршрут, куда они движутся, упоминает места остановок. Это и натолкнуло на мысль, что видео — часть легенды, пускающей поисковиков по ложному следу. Кадры разобрал эксперт по жестам Илья Анищенко. Он проанализировал поведение Ирины, опираясь лишь на язык ее тела.

"Прежде чем выдвигать версии, во второй части она говорит, что любит путешествовать и у нее запланирована поездка в Ташкент в конце октября. Подозрительно, если хотели сбежать, то зачем планировать эту поездку? 100% правда — это разговор с дочерью, она там ярко передает эмоции дочери, содержание разговора", — поделился эксперт с Woman.ru.

Анищенко обращает внимание на одну странную деталь в видео. Ирина все время повторяет "мы собираемся, муж собирается". Это выдает напряжение женщины.

"Возможно, она волнуется, может, муж не особо хотел идти, а она убедила, словно есть между ними напряжение. Мне показалось это странным, не совсем логически встроено. Но может были дома противоречия", — заявил эксперт.

Специалист предположил, что Усольцева пыталась создать картинку идеальной семьи, хотя это далеко от реальности.