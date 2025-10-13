Суд назначил блогеру Щепихину* 5 лет колонии общего режима

Суд в Москве назначил блогеру Арегу Щепихину (*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 5 лет колонии общего режима по делу о разжигании ненависти.

© телеграм-канал "Осторожно, новости" (Арег Щепихин включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Сети.

Помимо этого, ему вменяется совершение действий, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности и отношения к религии в интернете.