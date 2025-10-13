Пенсионерка умерла в подмосковной больнице после падения на пол

Пожилая женщина скончалась в Химкинской больнице после того, как упала на пол в медучреждении. По факту произошедшего министерство здравоохранения Московской области инициировало служебную проверку. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По факту случившегося минздрав Московской области проведет служебную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана объективная оценка действиям медицинского персонала, — цитирует пресс-службу ведомства агентство городских новостей «Москва».

Пенсионерка попала в больницу после того, как ее нашли лежащей дома на полу. По данным в соцсетях, женщина упала и не могла подняться. Ее крики о помощи услышали соседи, которые вызвали на помощь специалистов. Пенсионерку доставили в больницу. Однако в один из дней старушка упала на пол в медучреждении и ударилась головой о пол. Позднее она скончалась.

