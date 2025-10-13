Под Москвой продавец избил школьников после слов о гнилых овощах на прилавке

В подмосковном Королеве продавец избил школьников после слов о гнилых овощах на прилавке. Видеозапись опубликовало издание Baza в Telegram.

Из опубликованной записи следует, что драка была обоюдной — один из школьников и продавец сцепились и наносят друг другу удары.

По информации издания, на видео попал рейд общественников по предполагаемым местам нелегальной торговли. Активистка Галина Жукова рассказала, что хозяин палатки был нетрезв и первым полез в драку. Травмы получили два подростка. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

