Стало известно о неожиданном повороте в деле миллиардерши Ольги Миримской

Основательница компании «Русский продукт» Ольга Миримская запросила отсрочку выплаты штрафа, составляющего 400 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде» сообщил адвокат Вадим Багатурия, представлявший в суде интересы Николая Смирнова, бывшего гражданского супруга Миримской.

В конце 2014 года Миримскую приговорили к 19 годам лишения свободы и штрафу в 400 миллионов рублей. В деле шла речь о даче взятки в особо крупном размере следователю, возбудившему уголовное дело против Смирнова. Вину предпринимательница не признала.

Багатурия заявил, что по решению суда было арестовано имущество Миримской на 2,5 миллиарда рублей.

«При этом Миримская сама же говорила на судебных заседаниях, что имущества арестовано столько, что могут быть уплачены любые штрафы, поэтому ее не нужно держать под стражей…», - сказал адвокат.

По его словам, когда настал момент исполнять решение суда, предпринимательница стала «переобуваться в воздухе». По данным «Комсомольской правды», ходатайство Миримской поступило в один из судов Ивановской области, на территории которой она отбывает наказание. По информации Багатурии, она попросила отсрочку на максимально предусмотренный законом срок - пять лет.